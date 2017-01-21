龜山國小單場8轟扣倒對手 富邦盃4強明對決
富邦盃少棒邀請賽今舉行八強賽事，火力凶猛的桃園龜山國小再創打擊紀錄，以16比2打敗台北福林，成功挺進4強，同樣來自台東的豐田與紅葉國小，今上演台東內戰，終場紅葉以8比2勝出，明日首場四強之爭，將在上午八點半，由傳統勁旅紅葉少棒迎戰臺中力行。
本屆賽事奪冠大熱門的龜山國小，今狂轟出8支全壘打，以16比2懸殊的差距提前結束比賽。龜山國小的球員平均素質很高，1到9棒都有敲出全壘打的實力。
教練干易哲表示之前重光盃表現不如預期，球員們自知實力不足反思檢討，自我提昇訓練時的專注度與態度，才有現在的成績，龜山此役關鍵第2局狂轟5分，連四打席全壘打，教練笑著說執教生涯還不曾有過這樣紀錄。
龜山的第2棒陳震承已經連2場雙響炮，目前累積6支全壘打，有望獲得全壘打個人獎，他謙虛回應，目前潛在對手都是自己的隊友，希望互相良性競爭一起加油。
來自台東的豐田國小棒球隊雖然僅成立4年半，但實力不容小覷，自8月後就未嘗過敗績，預賽以分組第一全勝強勢晉級，可惜今8強戰對上同樣來自台東的紅葉國小，終以2比8飲恨。
豐田國小校長方穎豐評析，選手們習慣接球後先確認跑者位置再傳球，富邦盃少棒邀請賽採用威廉波特賽的(LLB)賽制，壘間距離較短，甫回頭跑者已接近壘包，心急手亂才導致多次失誤。但方校長發下豪語，回去一定針對規則調整訓練，在威廉波特選拔賽上絕對只勝不敗。
教練謝竣翔則補充：「看到自己的球員哭當然很不捨，但也能理解他們的心情。其實對上整體實力應該不輸紅葉，但第二局的三次關鍵失誤，拖垮了大家的信心。」他也提到，紅葉主力投手張秉宏球速犀利，壓制了打線的發揮。會去會針對張秉宏模擬練習，畢竟之後謝國城盃還是會碰到。
(中時電子報)
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