違規騎車被攔 男身上查獲毒品包

羅姓男子21日凌晨騎車時行經裕民路時違規，被土城警方攔下，警方在他身上發現賓利B字樣鋁箔包，羅嫌辯稱是維他命B群，一驗卻發現有安非他命成分，警方訊後將羅嫌依毒品罪嫌移送法辦，並將持續追查毒品來源。

(中時)