張淑美80回顧展 裸女畫盡收眼底

張淑美早期純手工畫作「靜物」，用麵粉袋及門框自行裱裝而成。（陳淑娥攝）

張淑美以略去口鼻只繪眼的風格，呈現少女體態勻稱、長髮飄逸的形象。（陳淑娥攝）

四維空間的「畫室內」，是張淑美車禍後的創作。（陳淑娥攝）

80歲高齡的女藝術家張淑美，求學時代的一幅裸體畫被系上收藏，讓她從此專攻裸女畫創作，略去口鼻只繪眼睛的風格，展現出少女婀娜多姿的體態；「心靈美一甲子－張淑美80回顧展」，即起在港區藝術中心登場，歡迎民眾來一場與裸女畫的藝術饗宴。

張淑美表示，早期因顏料及畫布昂貴，她買來麵粉袋代替畫布，還去外面撿拾別人丟棄的門框，自行裱起畫布創作；她笑著說，有一次看見洗顏料的水下面沉澱著灰色，竟再利用畫自畫像，沒想到乾了後立起來，缺了膠質的灰色立即脫落掉了滿地。

「十幾歲的天真加上個人夢想與理想的抱負，竟也走過了60年！」張淑美感性地說，求學時代一幅獲得第一名的裸體畫，被系上收藏覺得很榮幸，讓她一頭栽進裸女畫世界中，以略去口鼻，只形繪眼睛的風格，永遠呈現少女體態勻稱、長髮飄逸的形象。

作品中常見一個顏色大量使用，張淑美表示，當下哪個顏色多就用什麼顏色，展現不拘束的一面，其中一幅四維空間的「畫室內」，更是歷經車禍昏迷7個多鐘頭，劫後餘生的創作；「心靈美一甲子－張淑美80回顧展」，200件作品即起在港區藝術中心展出至3月5日止。

(中時)