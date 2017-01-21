凸顯兩國關係重要 日相安倍急欲見川普

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日本新聞網報導，日本政府正與美國總統川普的團隊進行檯面下協商，盼能在2月上旬安排安倍晉三首相訪美，以舉行日、美首次正式高峰會談。

日本新聞網獲得的消息顯示，日本政府現正積極遊說川普，盼能儘快舉行雙邊首腦會談。

安倍原希望在川普就任美國總統後1週內的1月下旬緊急訪美，以凸顯日、美結盟關係以及安倍與川普個人關係的密切；但白宮事務官員表示，川普就任總統後事務繁多，無法在近期安排與安倍會談。

根據最新消息，日方已將安倍訪美的時間要求延後到2月10日前後。安倍今晨向川普發出的賀電中也表示，迫切期望早日實現兩國首腦會談，以期向世界表明日、美結盟的重要性。1060121

(中央社)