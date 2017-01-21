YAMAHA CUP快樂踢球趣 日本國腳傳授技巧

第8屆YAMAHA CUP總決賽，21日在台中朝馬足球場熱血登場。（盧金足攝）

日本國腳為足球小將傳授足球技巧。（盧金足攝）

日本足球國腳21日親自下場開起「足球教室」，和足球選手分享征戰國際足壇的經驗。（盧金足攝）

第8屆YAMAHA CUP總決賽，今天（21日）在朝馬足球場熱血登場，爭取衛冕冠軍的協和國小挑戰4連霸，與來自全台灣的12支強隊角逐總冠軍寶座，日本職業足球隊JUBILO教練團和日本國腳親自下場舉行「足球教室」，和足球選手分享征戰國際足壇的經驗。

YAMAHA CUP總決賽今天在朝馬足球場熱鬧開踢，經過6區預賽脫穎而出的12強隊伍，齊聚台中爭取總冠軍的最高榮耀。

今年賽事報名隊伍高達313隊，創下歷年來新高，去年冠軍隊伍台中市足球強隊協和國小，預賽中驚險勝出挺進12強，目標挑戰連霸奪下第4冠，而於第1屆和第2屆踢下冠軍的高雄後勁國小睽違6年後再度晉級決賽，戰況激烈。

每年總決賽的另一重頭戲，日本職業足球JUBILO磐田喜悅的教練團，育成學校總教練石神良訓、U-14教練西野泰正，偕同首次來台的前日本國腳西紀寬、曾至北美足球聯賽亞特蘭大Silverbacks挑戰的松下幸平，來台參與這場台灣兒童足球盛會。

延續傳統舉辦的「足球教室」傳授足球技巧，由黃金教練團示範精湛球技，提升台灣足球小將的戰力水準，拓展小球員們的國際視野，帶動台灣兒童足球的風氣。

(中時)