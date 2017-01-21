魏應充偕30名書法家 成美文化園大廳揮毫

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成美文化園連續五年在春節前夕舉辦成美揮毫迎春報喜送春聯活動，現場喜氣洋洋。（謝瓊雲攝）

成美文化園幸福大廳上午有30名資深書法家齊聚揮毫。（謝瓊雲攝）

成美文化園與華山基金會合作，民眾只要現場捐出發票就可以索取一對手寫春聯。（謝瓊雲攝）

成美文化園董事長魏應充在紅紙上寫下成人之美。（謝瓊雲攝）

彰化縣立美術館廣場前上午也有熱鬧滾滾的現場揮毫送春聯活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷寫下「鴻」字。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷(右四)與文化局長陳文彬等人，以手寫的「金雞報曉鴻運連年發」等字，祝賀民眾新年快樂。（謝瓊雲攝）

成美文化園區連續五年舉辦成美揮毫迎春報喜送春聯活動，21日上午9點起，在董事長魏應充領軍下，30名資深書法名家齊集在幸福大廳為民眾揮毫書寫春聯，民眾只要現場捐發票給華山基金會，即可索取一對手寫春聯。

今天上午魏應交、魏應充兄弟都現身活動會場，魏應充看來精神奕奕、氣色頗佳，他在座位上聚精會神寫下「吉祥平安」、「成人之美」等春聯，讓排隊民眾索取，陸續送出4、50對。

他說自小跟在父親魏和德身邊學習，寫得一手好字，練書法逾40年，主要是隸書字體，透過寫字能靜心，也希望傳承父親精神，在春節前以親筆寫的春聯和街坊鄰居、到訪鄉親結緣。

成美文化園執行長吳玲禎說，新春期間自21日起自2月12日舉辦「成美春藝祭」，由捐發票送春聯活動打頭陣，今年邀請到現場揮毫的書法家比往年更多，總計送出上千對手寫春聯。

另外，彰化縣政府文化局也在縣立美術館廣場，舉辦新春揮毫送春聯，縣長魏明谷、文化局長陳文彬與20名書法家齊聚，魏明谷等人更分別寫下「金雞報曉鴻運連年發」等字，祝賀民眾新年快樂。

(中時)