台鐵火車險失竊？男子稱是偷零錢

台鐵火車差點被竊賊開走？19歲吳姓男子是台鐵新竹車站委外清潔工，20日零時40分侵入待命苗栗站的區間電聯車，因持有鑰匙順利啟動電源、集電弓升起站務人員注意報案，警方與站務連忙搜尋，吳男為躲避又闖進機務段辦公室，被機務段值班人員發現就逮，結束一場火車失竊危機。

吳男辯稱，他侵入火車內是為找尋乘客遺留的零錢或是貴重物品，鑰匙是之前打掃時撿到的，強調並非是要偷火車，警方對此說法採取保留態度，訊後依侵占遺失物、竊盜未遂移送偵辦。

(中時)