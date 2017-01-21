好友房祖名真戀歐陽娜娜？柯震東觀察後這樣說

傳房祖名戀上歐陽娜娜，柯震東代為澄清只是朋友。（圖／中時資料照片）

16歲大提琴美少女歐陽娜娜日前被爆和武打巨星成龍之子房祖名熱戀，雖雙方已都在第一時間否認，但仍引起不少話題，身為房祖名好友的柯震東，今(21日)出席公司舉辦的粉絲同歡會，被問此事，透露經過他觀察：「應該就是朋友吧！」

房祖名曾和大元、薛凱琪等女星傳緋聞，最近被爆戀上歐陽娜娜，令許多人相當震驚，男方聽聞後大笑說：「這將是猴年最好笑的笑話！」而娜娜母親傅娟也撇：「大家都瘋了」。據《自由時報》報導，柯震東今現身，表示第一時間就跑去問好友，對方否認，他也認為是烏龍傳聞，柯震東說：「就我是周遭人來觀察，應該就是朋友吧！」

而昨媒體報導，歐陽龍一向非常疼女兒，尤其最疼歐陽娜娜，常讓妮妮跟娣娣都吃醋，最近娜娜忙工作無法回台，歐陽龍便自費飛到澳門看女兒，只因太想娜娜，父女倆感情之好不愧是「前世情人」。

(中時電子報)