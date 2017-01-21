好友房祖名真戀歐陽娜娜？柯震東觀察後這樣說
16歲大提琴美少女歐陽娜娜日前被爆和武打巨星成龍之子房祖名熱戀，雖雙方已都在第一時間否認，但仍引起不少話題，身為房祖名好友的柯震東，今(21日)出席公司舉辦的粉絲同歡會，被問此事，透露經過他觀察：「應該就是朋友吧！」
房祖名曾和大元、薛凱琪等女星傳緋聞，最近被爆戀上歐陽娜娜，令許多人相當震驚，男方聽聞後大笑說：「這將是猴年最好笑的笑話！」而娜娜母親傅娟也撇：「大家都瘋了」。據《自由時報》報導，柯震東今現身，表示第一時間就跑去問好友，對方否認，他也認為是烏龍傳聞，柯震東說：「就我是周遭人來觀察，應該就是朋友吧！」
而昨媒體報導，歐陽龍一向非常疼女兒，尤其最疼歐陽娜娜，常讓妮妮跟娣娣都吃醋，最近娜娜忙工作無法回台，歐陽龍便自費飛到澳門看女兒，只因太想娜娜，父女倆感情之好不愧是「前世情人」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。