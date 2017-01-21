年金改革 公革力：應加速調降所得替代率

公務革新力量聯盟發言人林于凱今天表示，年金改革版本應該讓18%在3年內退場，並加快所得替代率的調降時程，在10年內將所得替代率降至60%。

林于凱與年輕公教警消年金改革陣線（年改陣線）、燃點公民平台、台灣少年權益與福利促進聯盟、社會民主黨等，下午在立法院聯合召開記者會。

林于凱說，目前的年金改革版本，將現職人員的提撥率立即提高，但所得替代率的調降方案，卻是先調降至75%，在16年內才逐漸下降至目標值的60%，這是太慢的。

他要求年金改革方案必須讓18%在3年內退場，並在10年內將所得替代率降至60%（實質薪資的70%）。

年改陣線代表廖老師說，過去的基金制度設計，年輕世代根本沒有參與，如果把替代率調降時間拉到16年後，但於是現在40歲至45歲的公教人員，到時候只能領60%，但現在已經退休者仍然繼續領取75%的所的替代率，這並不公平。

社民黨召集人陳尚志說，台灣現在有220萬退休的勞工、農民及資深國民，每月領不到新台幣1萬元的退休所得，遠低於貧窮線。

他說，社民黨要求，所有65歲退休的資深公民，都應該享有全國最低生活費（約1.1萬元至1.2萬元）的經濟保障，這就是基礎年金的概念。

陳尚志說，國家年金改革辦公室打算把勞保月退計算基準，從退休前5年平均薪資，改為退休前15年平均薪資，這不是在大砍勞工退休所得嗎？他表示，這令人完全無法接受，這不是在傷害下一代的青年勞工嗎？所謂世代正義還存在嗎？1060121

(中央社)