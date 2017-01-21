于煥亞衛冕三分球王 想拚破紀錄3連霸
SBL台啤的于煥亞今天在明星賽三分球大賽中，靠著決賽包含3個花球在內，拿下20分衛冕成功，他說，接下來將挑戰史無前例的3連霸。
第14屆超級籃球聯賽（SBL）明星賽在新北市的新莊體育館進行，其中三分球大賽共12人參賽，前5名可晉級，爭奪最後的冠軍。
去年冠軍于煥亞首輪包含兩個花球在內共拿下18分，以第1名之姿晉級；另一個焦點呂政儒則是靠著在最後一點，包括花球在內的5投全進拿下15分，後來居上晉級。
決賽輪第2個出賽的賴冠霖包括兩個花球在內共獲17分，為後面出賽的選手設下超高標準，但最後出賽的于煥亞，包括3個花球及最後一點5投全進轟下20分，最後成功抱走冠軍，完成2連霸，追平李學林在SBL第3季、第4季2連霸的紀錄。
于煥亞表示，賽前對手們都說看好他，其實「根本是把壓力丟給我」，他自己則視洪志善、呂政儒、賴伯霖為最大競爭對手。
于煥亞說，昨天有模擬三分球大賽，先習慣一下在時間壓力下出手的感覺，加上他知道因為要熱開才能控制，所以今天賽前有提前準備，都是今天拿下冠軍的關鍵。
成功衛冕三分球王，于煥亞追平李學林在SBL第3季、第4季2連霸的紀錄，對於明年是否要挑戰3連霸，他說，有機會創造紀錄當然會想要挑戰。
至於獎金的部分，于煥亞說，他會依台啤的傳統，請隊友吃飯。1060121
(中央社)
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