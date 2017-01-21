歐巴馬揮別白宮 勉勵支持者保持樂觀
美國前總統歐巴馬今天離開白宮，闔上美國史上打破藩籬的1章，而如同8年前入主白宮，他今天離開時仍堅稱，縱使有所焦慮，美國仍有樂觀的理由。
美聯社和「每日郵報」報導，歐巴馬從頭到尾都謙和有禮地招待川普，熱烈歡迎川普入主白宮這個他和蜜雪兒養育2個女兒8年的家。但對於憂懼川普擔任總統的人，歐巴馬說，新執政團隊不代表美國民主制度的末日。
他離開華府前告訴支持者：「這只不過是小小的停靠站。這不是句點，而是打造美國這個永不止息故事中的逗點。」
歐巴馬以超高人氣離開全國舞台，支持度直逼60%；而民調顯示，取代他的是40年來支持度最低的總統，且這個現實也反映在川普低調就職典禮上。今天現身國家廣場（National Mall）的群眾遠少於歐巴馬2009年的就職典禮。除此之外，市中心今天還有許多抗議群眾丟擲石塊、破壞窗戶，另有抗議群眾和平示威。
在馬里蘭州安德魯聯合基地登上過去做為他們空軍一號的座機前，歐巴馬夫婦面對1800名送行民眾，其中大多為歐巴馬執政團隊的老戰友。
歐巴馬說：「重點從來不在我們身上，而是在你們身上。」「這10年來所有美好事物，都證明你們的能耐。」
這位前總統告訴他們，「你們證明了希望的力量。」
前第一夫人蜜雪兒眼泛淚光地看著丈夫發表演說，告別美國和一群辛勤工作實現他議程的男男女女。
不過5分鐘後，媒體紛紛將電視畫面一分為二，以報導川普總統簽署首批行政命令。
在此之前，歐巴馬說，他和蜜雪兒的告別白宮戲碼拖太久，「理應簡短一些。」不過他的觀眾很給面子的大聲反對。
歐巴馬和蜜雪兒隨後登上過去稱為空軍一號的「特別空中任務28000」（Special Air Mission 28000），前往加州棕櫚泉（Palm Springs）度假。（譯者：中央社蔡佳敏）1060121
(中央社)
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