魏明谷關懷老人 贈春節加菜金及福袋
彰化縣長魏明谷今天到二林鎮的老人養護中心關懷長者，發春節加菜金、送福袋給長輩，老人家們看到彰化的大家長都很高興。
農曆春節將至，為關心獨居老人、居住老人福利機構的長輩，魏明谷與縣府衛生局長葉彥伯等人今天前往二林鎮慈恩老人養護中心探視長者，致贈春節加菜金、發放福袋，也感謝機構人員辛勞，長輩看到縣長現身都非常高興，魏明谷也一一關心慰問長輩生活近況。
魏明谷說，年節將近，為讓長輩享受過年氣氛，今天準備禮品送給長輩，看到他們開心笑容，可見機構的團體生活讓長輩感到快樂；縣府積極照顧老人，投入大量預算，機構服務品質也愈來愈好，硬體設備和環境衛生都值得肯定，可比擬先進國家。
慈恩老人養護中心董事長謝明月說，為關懷在外獨居或中低收入老人，每年過年前都會接他們共同提前過年圍爐，物資由各界支持，今年也有髮型師為老人義剪，感謝各界愛心協助，讓機構持續關懷弱勢老人。
魏明谷也與民進黨籍立委洪宗熠，前往二林鎮菜市場發送福袋，並向縣民拜早年，吸引許多民眾排隊領福袋沾喜氣。魏明谷祝賀縣民，新的一年吉祥如意、財運亨通，每個人都平安、幸福、快樂。1060121
(中央社)
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