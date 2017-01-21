香港校車車禍 20人受傷含15名學童

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香港元朗公路今天下午發生校車與轎車相撞車禍。根據港媒報導，初步統計意外釀成20人受傷，其中包含15名學童。

香港明報即時新聞報導，今天下午3時許，一輛載滿學童的校車沿香港元朗公路往屯門方向行駛，至深涌村時與一輛轎車相撞，校車車頭輕微損毀，轎車則車尾凹陷。

報導指出，警消接獲通報後趕至事發現場，校車上共有15名學童及3名成人受輕傷，轎車司機及1名乘客也受到輕傷，目前傷者均已送醫治療。1060121

(中央社)