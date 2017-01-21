SBL》于煥亞三分球大賽連莊 女友當幸運星

台啤射手于煥亞順利完成三分球大賽2連霸。(黃及人攝)

台啤射手于煥亞再現三分球神射功力！于煥亞21日先在三分球大賽預賽頭盡所有參賽者最高的18分，接著決賽投進20分，完成三分球大賽2連霸，一旁的女友，也就是緯來體育場邊主播李逸涵不禁自誇，「都是我在才會連莊。」

于煥亞謙虛表示，自己可以完成三分球大賽2連霸，主因可能是天氣太冷，造成包含呂政儒、洪志善等射手表現欠佳，自己也記取參加技術挑戰賽的教訓，在等待上場投籃期間，一直用力搓手保持熱度，果然效果相當不錯。

至於兩萬獎金要怎麼處理，于煥亞表示將遵循過往台啤傳統，也就是請大家吃飯，去年奪冠請大家吃了便當的他表示，「既然今年獎金比去年多了1倍，我想應該可以請大家吃好一點的便當吧。」

于煥亞最後也發下豪語，強調自己明年一定會繼續參加三分球大賽，瞄準完成史無前例的3連霸，「我知道很困難，但我會努力試看看。」隨後他也在明星賽前，跟隊友完成中圈投籃，更是第1個投進，展現他的火燙手感。

(中時電子報)