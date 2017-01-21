屏東熱帶農業博覽會 「惡靈古堡」彩稻田驚豔
正式登場！去年吸引145萬人遊玩的屏東熱帶農業博覽會，今年依舊強勢搶搭走春觀光潮，今天開幕時，美國在台協會高雄分處處長杜維浩也蒞臨參加，縣長潘孟安陪逛23公頃園區，不忘與惡靈古堡彩稻田留影，強調屏東正與世界接軌中。
潘孟安說，屏東是農業大縣，是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，今年熱博園區特以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等元素，譜出美麗可食的地景圖案，並將電影《惡靈古堡：最終章》女主角蜜拉喬娃維琪劇照，透過多色系彩稻呈現，成為全台最大規模地景藝術。
他指出，彩稻田不僅是藝術，還是屏東與國際接軌的橋梁，彩稻圖騰女主角蜜拉喬娃維琪在網路社群上傳出彩稻訊息，不僅讓台灣再度浮出世界舞台，全球約46億人口也漸漸得知屏東2字，這是屏東走向國際的開始，同時也盼透過熱博將農民辛苦收成的農作推廣出去。
今天除有潘孟安親臨現場揭幕外，農家子弟出身的杜維浩也到場祝賀，他相當驚豔屏東農作如此特別，不僅瓜果長在頭頂上，滿天的黃色蘭花更是美得驚人，他直誇農民是最聰明的族群。
農業處表示，今年園區共設置14大亮點主題，包括入口處噴水花漾迷宮、1500公尺綠色瓜果長廊、花海、蘭藝館等，活動為期38天至2月28日，當中只有除夕休園，每天早上9點開園到下午5點，免門票僅酌收汽車100元、機車30元的清潔費，園內共有1000個停車位。
(中時)
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