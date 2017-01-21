106學測結束 專家估台大67級分有機會

106年學測今天結束，接下來要備戰申請入學，升學輔導專家劉駿豪估計，台灣大學的門檻約在67級分左右，一般醫學系的門檻則是72級分。

劉駿豪表示，今年各科五標估計跟去年差不多，唯一有變化的是社會科，補教估計考的比去年簡單一些，五標可能各提升1級分。

不過劉駿豪指出，申請入學較少校系會篩選社會科，因此關鍵科目還是會在數學科。今年數學科五標估計不會變動，但很多社會組考生覺得數學科題目「不夠親切」，預期分數不會太好看，可能會影響爭取商管科系的意願。

劉駿豪表示，目前考生還看不到自己各科級分，就算數學考的比預期差，也不必太灰心，說不定大家都考的不好，不敢填商管科系，在這樣的預期心理下，反而是一個機會。

劉駿豪表示，考生現階段可先參考105年學測篩選通過分數，瞭解各校的區間。例如台大門檻約在67級分左右，一般醫學系是72級分，清大、交大約64級分，政大約62級分，「中字輩」大學約60級分。

私校部分，老字號的輔仁大學門檻約是50級分，淡江大學各系差別很大，約落在45到50級分之間。

劉駿豪也提醒，近年學測報名人數驟降，104年到105年少了1萬多人，105年到106年則少了7000多人，這都會影響各校系的分數。

劉駿豪比較104年、105年申請入學第一階段過關分數，有部分熱門科系，一次掉了10幾個級分。除了學測人數驟降，也可能是該系前一年分數太高，很多人不敢報。因此只看總級分來找校系，不一定準確。

劉駿豪建議考生找到自己想念的領域後，可去翻翻簡章，比較這些校系105、106兩年申請入學的「篩選倍率」是否有大幅度改變。

他以台北醫學大學醫學系為例，105年是用數學加自然10倍率，兩科相加27級分就可過關，稍微考差一點沒關係，但其餘3科相加要44級分。然而該系106年改成先篩英文加社會10倍率，也就是說，英、社可考差一點，其餘3科則不能掉太多分。

劉駿豪表示，校系會改變篩選倍率，可能是每年系主任對學生的條件認知有所不同。但改變就是機會，可以依照自己各科的狀況，找到最有優勢的校系。1060121

(中央社)