森巴舞打頭陣　潮州踩街嘉年華登場

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場。(謝佳潾攝)

2017潮州踩街嘉年華熱鬧登場，警方也趁勢行銷、宣導治安交安。(謝佳潾攝)

好熱鬧！潮州踩街嘉年華今天下午隆重登場，30個隊伍共843名表演者上街秀才華，街頭巷弄瞬間引起一陣騷動，堪稱「千人空巷」熱鬧非凡，除有熱情森巴舞打頭陣外，由越南、泰國、印尼及香港組成的新住民隊伍也相當吸睛，體現多元民族融合新氣象。

今天下午1時30分許，踩街隊伍即浩浩蕩蕩從愛河路出發，沿著新生路邊走邊表演，龐大陣仗不僅吸引住戶、服務員走出住家、店面觀看，路過民眾更是停下腳步拿起手機狂拍，森巴舞的美姿、巴鼓隊的氣勢及古禮迎親的表演隊伍等，再再吸引民眾目光。

華麗的森巴舞以打頭陣之姿先掀起一陣高潮，在艷陽照射下更顯得熱情無比，接續的肚皮舞孃也不讓森巴舞者專美於前，性感地扭動身軀又為踩街活動炒熱氣氛，學生們在旁打鼓為舞者伴奏，強而有力的鼓聲相當震撼，隨後5個社區也推出他們的自製道具，盼大家看見社區之美。

當中，由越南、泰國、印尼及香港組成的新住民隊伍，也相當吸睛，上場表演的外配們不僅穿著自己國家的民俗服裝秀文化，先生及小孩們也在隊伍參與演出，以行動百分百支持自家人。1名蘇姓外配說，在越南很少有大型的踩街活動，很開心能與丈夫、兒子一起參加。

鎮長洪明江再度以公雞扮相登場，且還「露2點」力拚炒熱場子，鎮民見狀後開心不已，立即沉醉專屬潮州的嘉年華氛圍中。

(中時)