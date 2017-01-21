吳敦義探絕食者 勸李來希出席年改會議

吳敦義探視立院前絕食民眾。（圖／中央社）

「監督年金改革行動聯盟」16日起在立法院外絕食抗議，前副總統吳敦義今天下午到場探視絕食者，並呼籲聯盟副召集人李來希一定要去國是會議，要讓蔡英文總統聽到，軍公教警消同仁到底受到了哪些委屈。

「監督年金改革行動聯盟」絕食邁入第6天，已經出現絕食代表因體力不支而被緊急送醫，期間也有多名藍營政治人物前往探視。吳敦義今天在探視時受訪表示，他很擔心絕食者的身體，也捐助了水，希望他們要保持身體健康，才能夠繼續為自己的目標發聲。

吳敦義說，年改國是會議上每個人發言雖然只有短短的3分鐘，但可以說出抗議、不能接受的想法，讓總統蔡英文聽到，也讓民眾了解軍公教警消同仁有哪些委屈，以及一定要反映出來的意見。他特別指出常李來希在電視上據理力爭，明天更應該要出席年改國是會議。

李來希則批評，年改國是會議的時間、地點一改再改，會議方式也一再改變，發言還需要用抽籤的方式，如果政府真的懂得溝通，就不需要拒馬、圍牆甚至是人牆，「現在的情況是有溝沒有通」。

李來希不滿表示，軍公教警消都是被改革的對象，有很多辛酸要說，希望蔡英文總統親自來聽，但卻沒有等到任何人來對話，「負責年金改革的行政院政務委員林萬億，更從來沒有找軍公教談過」。

(中時)