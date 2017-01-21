1例1休碼頭裝卸喊漲 港務公司找業者談

高雄港務分公司今天表示，一例一休上路，裝卸業者反映人力成本增加，將轉嫁向船公司或貨主加收裝卸費，已著手蒐集相關業者意見，24日將邀集業者研商，期能降低衝擊。

有媒體報導，一例一休碼頭裝卸漲很大，船務代理商「凍抹條」。

高雄港務分公司說，一例一休所增加的人力成本，碼頭裝卸業者擬對船公司或貨主加收星期六、星期日及國定假日裝卸費用，且各裝卸公司收費及加收時段不一，致使船務代理業者不知如何配合，無法向船東解釋，星期六、日及國定假日作業恐有停工之虞。

高雄港務分公司又說，已著手蒐集相關業者意見，將於24日邀集港區裝卸公司等業者開會研商，期能降低衝擊，以維持港區良好的裝卸作業秩序。1060121

(中央社)