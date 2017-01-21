湖北南漳山崩 確認12人遇難

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中國大陸湖北省襄陽市南漳縣城關鎮便河村海市蜃樓酒店後方昨晚發生山崩，導致飯店部分建築垮塌。截至今天下午4時，已救出3人，確認12人遇難。

大陸央視報導，救難人員今天下午已初步核定被困人員名單，共15人被困，其中年齡最大61歲，最小17歲。

截至21日下午4時，經專家及搜救人員在連續搜尋後研判，確認現場已無生命跡象，剩餘的10名被困人員全部遇難。1060121

(中央社)