靠1張學生證 慣竊睡台大洗台大偷台大
36歲慣竊王濬謙，去年8月假釋期滿又開始犯案，因缺錢居無定所，日前他竊得1張台大學生證，此後睡覺在無人教室偷睡、洗澡混進淋浴間，再拿證件過卡進入圖書館或到籃球場，趁學生打球、廁所時，偷取對方包包中的現金，前後至少得手21次，昨天深夜他在綜合體育館尋找目標時，被埋伏4天的警方當場逮捕。
去年12月中，台大本部校園不斷傳出竊案，有學生報案供稱，自己前往球場打球，包包隨手就放在旁邊，結束準備離開時，卻發現皮夾內的現金已被偷光，有學生則是在圖書館離座廁所時，背包內的現金也被偷走，由於圖書館需有學生證才能進入，大安警方一度以為是校內學生所為。
經連日比對、分析，警方終於鎖定王嫌，王曾因多起竊案被捕，判刑、假釋一直到去年8月才期滿，研判他因缺錢重施故技，在台大校園行竊。
警方指出，王嫌做案時穿著帽T、牛仔褲和白色布鞋，打扮成一般學生，藉此在校園到處遊走，暗中尋找可趁之機，等目標疏忽時立刻靠近，將手伸進包包內皮夾，抽走現金後快進離去，有時犯案時間不到15秒。
警方另發現，王嫌持有數張偷來的學生證，透過此證在台大趴趴走，2個月來多次睡在無人教室，甚至還跟其他學生一起在淋浴間洗熱水澡，吃、睡、做案幾乎都在台大。
大安警方研判王一直在附近，但因校園十分廣闊，專案人員連續在周遭埋伏、找人4天，昨晚終於在綜合體育場附近，發現準備做案的王嫌，當場將他逮捕，警訊後依竊盜罪將他送辦。
(中時)
關鍵字：台大
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。