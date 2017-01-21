靠1張學生證 慣竊睡台大洗台大偷台大

王嫌吃、睡、行竊都在台大，趁學生打球疏忽時，趁機竊取包包內財物。（陳鴻偉翻攝）

王嫌靠偷來的學生證在台大趴趴走。（陳鴻偉翻攝）

竊賊為免遭警方認人，穿帽T遮掩做案。（ 陳鴻偉翻攝）

36歲慣竊王濬謙，去年8月假釋期滿又開始犯案，因缺錢居無定所，日前他竊得1張台大學生證，此後睡覺在無人教室偷睡、洗澡混進淋浴間，再拿證件過卡進入圖書館或到籃球場，趁學生打球、廁所時，偷取對方包包中的現金，前後至少得手21次，昨天深夜他在綜合體育館尋找目標時，被埋伏4天的警方當場逮捕。

去年12月中，台大本部校園不斷傳出竊案，有學生報案供稱，自己前往球場打球，包包隨手就放在旁邊，結束準備離開時，卻發現皮夾內的現金已被偷光，有學生則是在圖書館離座廁所時，背包內的現金也被偷走，由於圖書館需有學生證才能進入，大安警方一度以為是校內學生所為。

經連日比對、分析，警方終於鎖定王嫌，王曾因多起竊案被捕，判刑、假釋一直到去年8月才期滿，研判他因缺錢重施故技，在台大校園行竊。

警方指出，王嫌做案時穿著帽T、牛仔褲和白色布鞋，打扮成一般學生，藉此在校園到處遊走，暗中尋找可趁之機，等目標疏忽時立刻靠近，將手伸進包包內皮夾，抽走現金後快進離去，有時犯案時間不到15秒。

警方另發現，王嫌持有數張偷來的學生證，透過此證在台大趴趴走，2個月來多次睡在無人教室，甚至還跟其他學生一起在淋浴間洗熱水澡，吃、睡、做案幾乎都在台大。

大安警方研判王一直在附近，但因校園十分廣闊，專案人員連續在周遭埋伏、找人4天，昨晚終於在綜合體育場附近，發現準備做案的王嫌，當場將他逮捕，警訊後依竊盜罪將他送辦。

(中時)