貓熊天團來拜年 23隻貓熊寶寶萌翻天

中國大陸成都大貓熊繁育研究基地2016年出生的23隻貓熊寶寶20日齊聚拜年。曾用一個倒栽蔥姿勢紅遍全球的「福順」向大家宣告「我已經長大了」；貓熊「毛筍」則不甘示弱，爬上大樹搶鏡。

四川日報微博報導，成都大貓熊繁育研究基地2016年出生的23隻「貓熊天團」聚齊，排成「2017」字形，向全球人類送祝福。以臉部著地姿勢一摔成為世界最佳照片的貓熊寶寶「福順」也在其中。

另外，曾被遊客投擲無花果「叫醒」的貓熊「小灰灰」也吸引很多目光。拍照時，「小灰灰」一度拉扯前方保育員的頭髮，相當頑皮。

眼看同伴一個個成為「網紅」，另一隻貓熊「毛筍」不甘示弱，竟在拍照時脫隊，爬上後面大樹，成功搶鏡。1060121

(中央社)