最有年味 澎公務人員自己下廚作年菜
農曆春節將近，澎湖上班族的公務人員，今天難得有機會親自下廚，料理出最富有年味的年菜。
澎湖縣公務人員協會今天在馬公國中廚藝教室舉辦「幸福團圓年菜」教學活動，邀請在學校擔任烹飪教學多年，擁有中餐、烘焙等國家執照的金牌大廚鄭採艾現場示範教學，30多位男女公務員透過現場實作，順利做出櫻花蝦油飯、石拒蒜螺排骨湯、醉蝦及馬蹄丸等4道在地特色年菜年菜料理。
澎湖公務人員協會理事長蘇文章表示，公務員平時忙於公務，顯少有自己的時間來作廚藝，今天配合農曆年節將屆，利用週休辦理年菜教學，讓公務員暫時放下公文，學著拿鍋鏟下廚，料理出春節團圓的健康年菜。1060121
(中央社)
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