頂替包提傑出賽 柴瑋練1天就拿灌籃王

SBL富邦的柴瑋因為隊友包提傑受傷，他臨時頂替包提傑參加灌籃大賽，在只練1天的情況下，就連過兩關，拿下本次明星賽的灌籃王。

第14屆超級籃球聯賽（SBL）明星賽在新北市的新莊體育館進行，灌籃大賽的部分有黃聰翰、郭少傑、王律智、柴瑋4人參賽，經過首輪比拚，以兩灌拿下90分的王律智、89分的柴瑋晉級。

次輪的賽事，王律智、柴瑋各有3灌機會，柴瑋在第2灌，以一記飛越球籃、接獲傳球後灌籃的好球獲得滿分50分；王律智則在第3灌，靠一記接獲界外區傳來飛越籃板的傳球後的灌籃拿下滿分50分。

在計算兩人3次灌籃得分的總和後，柴瑋以144比132擊敗王律智，拿下這次灌籃大賽的冠軍。

柴瑋表示，原本球隊要幫他和包提傑（T.J.Burke）報名灌籃大賽，但以為1隊只能報名1人，所以讓包提傑參加，不料包提傑之前在訓練中受傷，昨天緊急通知他參賽。

柴瑋提到，昨天他本來和包提傑搭配練習灌籃，但是包提傑因為傷勢，實在不方便來球場，只好換與林書緯搭配，本來他很怕練習得少，今天比賽會「掉漆」，還好林書緯平時比賽中就常餵球給隊友，完成「空中接力」灌籃，所以今天他和林書緯搭配起來非常順暢。

拿到灌籃大賽獎金，柴瑋說，他會請包提傑吃飯，畢竟他是頂包提傑的位置，而且包提傑之前還幫他練灌籃，所以應該好好謝謝包提傑，至於今天的搭檔林書緯，他說，「林書緯今天拿技術挑戰賽冠軍，也賺到獎金了，所以不用請林書緯啦」。1060121

(中央社)