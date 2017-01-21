竹縣府宣導禁燒稻草 孫翠鳳擔綱拍短片

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為宣導禁止燒稻草與垃圾分類，新竹縣政府請來知名戲劇小生孫翠鳳與名伶晨翎，穿著古裝分飾梁山伯與祝英台，呼籲農友為下一代健康，勿燃燒稻草，也換上時裝宣導垃圾分類。

竹縣府環保局表示，若隨意露天燃燒稻草，易引發火災、危害公共安全，並且造成空氣中細懸浮微粒濃度增高，影響空氣品質及造成心肺疾病、眼睛等身體不適，依法可處新台幣5000元以上、10萬元以下罰鍰。

為宣導民眾勿燒稻草，竹縣府決定自製宣導短片，邀請知名戲劇小生孫翠鳳與晨翎擔綱演出，近日已在竹縣取景展開拍攝工作。

環保局表示，片中「禁止燒稻草」的劇情，是角色梁山伯與祝英台小倆口正在濃情蜜意、互訂終身時，突然來了一陣白濛煙霧，讓倆人嗆到不行，回過神後才發現，竟是燒稻草的濃煙壞了倆人談情說愛，於是呼籲農友勿燒稻草，以其他更環保的方式解決。

「垃圾分類」部分，則時空轉換，孫翠鳳換上時髦裝扮，於公園內悠閒喝下午茶，竟陸續發現民眾將寶特瓶、鐵罐朝空中一丟，都能準確落到資源回收桶內，她好奇嘗試，竟也能輕鬆丟進。

竹縣府說，短片劇情以詼諧方式呈現，不但成功宣導禁燒稻草與垃圾分類，也藉此置入行銷新竹縣的在地農特產品，包括關西仙草、東方美人茶等，縣府刊物「好客竹縣」、愛心自行車也一起入鏡。

縣長邱鏡淳今天前往拍攝現場探班，感謝孫翠鳳為公益跨刀演出，致贈環保文創禮品「諸事大吉」，也祝福孫翠鳳新劇演出順利，新的一年諸事大吉。

環保局表示，最近適逢周邊縣市焚化場歲修及焚化爐底渣等原由，發生垃圾處理困境，經全體縣民配合分類回收工作，每日垃圾量已減幅25%，仍呼籲民眾依規分類垃圾，否則除了拒收外，也可能吃上罰單，得不償失。1060121

(中央社)