高雄大遠百滑步車比賽 最小選手僅2歲

超萌小車手齊聚一堂逗趣登場。（吳江泉攝）

STRIDER CUP是世界上最年幼的國際平衡滑步車比賽，每個地區巡迴舉辦，2至3個月會舉辦1次，這次活動訊息一出現，工作人員報名電話接到手軟，統計後有超過上百組的參賽組數報名參加，今(21)日在高雄大遠百聚集超過百組的小小賽車手，最小的年紀僅兩歲，騎起滑步車有模有樣，完全不輸給其他年齡較大的參賽者，STRIDER CUP參賽者親友團擠爆活動現場，現場笑聲不斷。

高雄大遠百處長宋文平表示，舉辦STRIDER CUP比賽的目的是希望提供給小朋友及家長們一個戶外活動的機會，透過活動不僅讓小朋友的平衡力得到良好的發展，更重要的是培養小朋友的自信心、團體互助以及獨立性，活動賽程皆由小選手獨立完成，希望每一個參與的家長及小朋友帶著開心快樂的心情回家；參賽的朱姓家長表示，小朋友認真努力不懈的態度，是今日最大的收獲，也是難忘的回憶，下次有機會還會再參加。

高雄大遠百現正推出吉祥富貴獨家特惠活動，即日起至2月1日止推出百貨服飾單筆滿3000元送300元抵用券；同時也攜手16大銀行共襄盛舉，持配合銀行之信用卡，當日單卡刷滿5000元再加送100元商品券，另有銀行卡友高門檻刷卡禮、分期零利率等多重好康。特別的是，1月31日前持玉山銀行幸運PLUS鈦金卡獨享5%回饋，讓民眾在過年前輕鬆添購行頭並享超值回饋。

另外，因應春節假期也調整了營業時間，除夕當天為體恤員工的辛勞，提早於晚上6點打烊，好讓大家能回家吃團圓飯迎接全新的一年，從1月28日至1月31日的營業時間延長至晚上10點半，讓大家有更充裕的時間與逛街購物。

(中時)