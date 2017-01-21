高雄大遠百滑步車比賽 最小選手僅2歲
STRIDER CUP是世界上最年幼的國際平衡滑步車比賽，每個地區巡迴舉辦，2至3個月會舉辦1次，這次活動訊息一出現，工作人員報名電話接到手軟，統計後有超過上百組的參賽組數報名參加，今(21)日在高雄大遠百聚集超過百組的小小賽車手，最小的年紀僅兩歲，騎起滑步車有模有樣，完全不輸給其他年齡較大的參賽者，STRIDER CUP參賽者親友團擠爆活動現場，現場笑聲不斷。
高雄大遠百處長宋文平表示，舉辦STRIDER CUP比賽的目的是希望提供給小朋友及家長們一個戶外活動的機會，透過活動不僅讓小朋友的平衡力得到良好的發展，更重要的是培養小朋友的自信心、團體互助以及獨立性，活動賽程皆由小選手獨立完成，希望每一個參與的家長及小朋友帶著開心快樂的心情回家；參賽的朱姓家長表示，小朋友認真努力不懈的態度，是今日最大的收獲，也是難忘的回憶，下次有機會還會再參加。
高雄大遠百現正推出吉祥富貴獨家特惠活動，即日起至2月1日止推出百貨服飾單筆滿3000元送300元抵用券；同時也攜手16大銀行共襄盛舉，持配合銀行之信用卡，當日單卡刷滿5000元再加送100元商品券，另有銀行卡友高門檻刷卡禮、分期零利率等多重好康。特別的是，1月31日前持玉山銀行幸運PLUS鈦金卡獨享5%回饋，讓民眾在過年前輕鬆添購行頭並享超值回饋。
另外，因應春節假期也調整了營業時間，除夕當天為體恤員工的辛勞，提早於晚上6點打烊，好讓大家能回家吃團圓飯迎接全新的一年，從1月28日至1月31日的營業時間延長至晚上10點半，讓大家有更充裕的時間與逛街購物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。