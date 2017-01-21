高市原住民都會農園，歡迎族人申請。（吳江泉翻攝）

高市原住民都會農園，歡迎族人申請。（吳江泉翻攝）

想在都會區體驗田園休閒耕種的原住民朋友，機會來了！高雄市原住民都會農園現正開放受理，歡迎族人朋友把握時間，踴躍申請。

高市府原民會表示，原住民都會農園早先在府會的支持與推動下於104年在小港區坪頂里完成設立，近年推動成效頗受族人及各方肯定，不僅提供都會區族人完善的耕種環境，還能傳承教育下一代原住民傳統農耕的知識，也能彼此交誼族人情感。而本市都會北區族人近年也反映相關需求，市府特別擇於楠梓區清豐里清福公園附近，增闢北區農園，並將於今年提供族人使用。

目前正開放受理的農園包括，小港區坪頂里的原住民都會農園及新闢設置位楠梓區清豐里清福公園附近的原住民都會北區農園。族人凡設籍本市年滿20歲以上，每戶限一人申請（承租戶使用情形良好者，第2年有優先承租權）。

申請自即日起至2月7日(星期一)止，額滿為止。應備文件包括：（一）申請表（二）全戶戶口名簿影本或3個月內戶籍謄本1份。申請表件可親送或郵寄本會，需繳交費用1年1200元，用於日後本農園水電費、場地維護…等相關設備所需，連絡電話請洽07-7406511轉609，地址:830高雄市鳳山區光復路二段132號2樓 原民會林小姐收。

(中時)