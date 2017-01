BY2合照辣媽宛如3姊妹 專業模特兒pose超搶鏡

BY2近年蛻變成性感小女人路線。(圖/中時資料照)

BY2曬母女合照,模特兒媽媽的星味不輸2人。(圖/取材自Yumi IG)

BY2最近回新加坡和家人相聚。(圖/取材自Yumi IG)

雙胞胎女團BY2自2008年以清純可愛少女出道,到近年蛻變成性感小女人,一舉一動越來越散發成熟女人味,今(21日)她們開心曬出和媽媽的出遊照,母女3人名模Pose一百分,原來全是媽媽的基因遺傳。

BY2最近回到家鄉新加坡跟家人團聚,開心曬出用餐、出遊照和粉絲分享,其中,2人和模特兒出身的媽媽站在一起合照時,不忘擺出超專業名模姿勢,尤其白媽媽隨意把手抬起放在帽沿的動作,星味一點都不輸2個女兒,難怪Yumi笑稱「從小愛擺姿勢,都是因爲有媽媽的模特兒基因」,有感而發說:「When youre trying to be cool but your mom is cooler!(妳試著讓自己看起來很酷,但妳的媽媽更酷!)」照片一出,不少粉絲也直誇白媽媽越活越年輕,3人站一起說是姊妹也不為過。

