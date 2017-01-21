BY2合照辣媽宛如3姊妹 專業模特兒pose超搶鏡

BY2近年蛻變成性感小女人路線。（圖／中時資料照）

BY2曬母女合照，模特兒媽媽的星味不輸2人。（圖／取材自Yumi IG）

BY2最近回新加坡和家人相聚。（圖／取材自Yumi IG）

雙胞胎女團BY2自2008年以清純可愛少女出道，到近年蛻變成性感小女人，一舉一動越來越散發成熟女人味，今（21日）她們開心曬出和媽媽的出遊照，母女3人名模Pose一百分，原來全是媽媽的基因遺傳。

BY2最近回到家鄉新加坡跟家人團聚，開心曬出用餐、出遊照和粉絲分享，其中，2人和模特兒出身的媽媽站在一起合照時，不忘擺出超專業名模姿勢，尤其白媽媽隨意把手抬起放在帽沿的動作，星味一點都不輸2個女兒，難怪Yumi笑稱「從小愛擺姿勢，都是因爲有媽媽的模特兒基因」，有感而發說：「When youre trying to be cool but your mom is cooler!（妳試著讓自己看起來很酷，但妳的媽媽更酷！）」照片一出，不少粉絲也直誇白媽媽越活越年輕，3人站一起說是姊妹也不為過。

(中時電子報)