豐穀宮、李柏毅議員及左營區長胡俊雄 捐贈物資助邊緣戶

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高雄市左楠區議員李柏毅服務團隊今天與豐穀宮及左營區區長胡俊雄共同捐贈200份生活物資幫助邊緣戶。（吳江泉翻攝）

豐穀宮發起關懷中低收入戶以及家境不符低收資格，但卻實際有受助需求的邊緣戶，今天豐穀宮與高雄市左楠區議員李柏毅服務團隊以及左營區區長胡俊雄共同捐贈200份生活物資，用行動關懷弱勢，幫助中低收入戶與未受政府補助的共200位弱勢家庭，豐穀宮團隊與市議員李柏毅長期關懷弱勢，受助戶紛紛表示，「足感心ㄟ」。

200份的生活物資，是由地方善心人士共同募款，由豐穀宮華光天王當召集人邀請市議員李柏毅與左營區區長胡俊雄一起走入左營舊部落，關懷弱勢寒冬送暖。

每逢年關，不少愛心人士或社團都會捐贈物資予列冊低收入戶，但實際上有受助需求，卻礙於部分資格不符的邊緣戶來說，卻較少受到關愛，豐穀宮與李柏毅透過周邊數里與公所列出有需求的邊緣戶名單，當作這次關懷對象。

而當中還有行動不便戶，李柏毅議員與區長胡俊雄與社會局，一同將物資送往行動不便者住家，行動不便戶紛紛表示感謝感謝再感謝。另外在左營新路96號同時進行物資發放，現場有不少媽媽帶著小孩來領取，也有阿公帶孫子來拿物資，不斷向李柏毅議員與胡俊雄區長道謝，感謝對弱勢的關懷。

(中時)