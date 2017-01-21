國體大必勝令 明道慘遭「虐菜」
國體大昨以3分意外敗給康寧大學，今面對戰力明顯落差的上屆亞軍明道大學，教練桑茂森下達必勝令，國體大球員面對明道經驗較差的內線球員，以強勢防守製造對手失誤，並找回拿手的轉換快攻球風，第2節只讓對手拿下6分，早早拉開比數，終以87比49大勝，及時穩住陣腳。
明道大學上屆奪冠後，陣中「雙槍」黃聰翰與蘇奕晉畢業投身SBL，陣中雖有昔日率領南湖高中在HBL打出佳績的「雙衛」林明毅與曾柏喻，內線還有3名身高超過195公分的長人坐鎮，但長人過去比賽經驗少，戰力較上屆下滑許多，此役國體大更是以包夾面對「雙衛」，直接無視明道長人，讓明道全場發生多達31次失誤。
「國體大擺明不守中鋒，用兩個球員守切入球員，最後就是以失誤告終。」明道教練沈欣漢強調，進攻有8成都發生失誤，讓對手有轉換快攻機會，他說：「嫩還不準備好才有罪！」他不忘強調，教練也該負責。
「這屆本來就有可能會下到公開二級的打算。」沈欣漢上個階段透過禁賽來讓球隊重新凝聚，也持續努力改造球隊，但球員進步需要時間，可以前場只輸強權台師大4分，此役慘敗38分，他說：「帶球隊就是這樣，不可能把把都是好牌。」
(中時電子報)
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