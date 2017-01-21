共軍將領正進行大調動。圖為朱生嶺升接武警部隊政委（左），沈金龍晉升海軍司令員（右）。（圖取自大陸網站）

解放軍在新年伊始展開密集的人事調動，這是繼中央軍委主席習近平進行軍改後，展開的第二波將領大調整，涉及到軍委部門、軍兵種、戰區等不同方面；至於更高層的中央軍委成員（包括軍委副主席）調整則在今年中共19大進行。

《大公報》分析文章指出，南部戰區兩位將領入京，除南部戰區副司令員兼南海艦隊司令員沈金龍晉升海軍司令員之外，南部戰區副政委兼戰區空軍政委安兆慶晉升軍委裝備發展部政委。軍委聯合參謀部參謀長助理馬宜明升任副參謀長。中部戰區副政委兼政治工作部主任侯賀華、陸軍政治工作部主任張書國同時調任軍委政治工作部副主任。

國防動員系統多位將領得到提升。統管省軍區的中央軍委國防動員部政委朱生嶺升接武警部隊政委。三位省軍區主官晉升要職，四川省軍區政委劉家國晉升陸軍政治工作部主任，雲南省軍區司令員楊光躍晉升武警副司令員，甘肅省軍區司令員劉萬龍升任新疆軍區司令員。

另據分析指出，除海軍司令員沈金龍晉升外，受到外界注意的是朱生嶺升任武警部隊政委。武警部隊是腐敗重災區，前任司令員王建平上將已證實落馬。至於武警部隊政委孫思敬上將已年滿六十五歲退休，因此由朱生嶺升任。

預計共軍將領至今年中共19大召開前將陸續調動。尤其是今年中共19大，還涉及兩位現任軍委副主席是否異動，按慣例，兩位軍委副主席（軍委主席為習近平）都擔任中共中央政治局委員。

1950年出生的許其亮19大時將67歲，根據政治局「七上八下」（67歲上，68歲下）慣例，許其亮的年齡正好卡線。由於許其亮還是軍改領導小組「常務副組長」，身為習近平軍改助手，許其亮19大時應能留任。

至於比許其亮年長三歲的范長龍，19大時已是70歲，面臨退休。屆時，由哪位中央軍委委員升任？有待觀察。當然也有可能由非軍委委員直接升任軍委副主席。就如同當年范長龍以濟南軍區司令員直升軍委副主席。

有觀點認為，如果現任軍委委員中升任，張又俠與魏鳳和有較大可能接棒。張是以中央軍事委員會裝備發展部長進入軍委，魏鳯和則以火箭軍司令員躋身中央軍委。

(中時電子報)