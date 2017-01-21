澳網》女單再爆冷 第6種子西布可娃落馬

斯洛伐克女將西布可娃澳網單打第3輪止步。(美聯社)

俄羅斯28歲馬卡洛娃澳網女單挺進16強。(美聯社)

澳網女單場上又有前10種子中箭落馬，大會第6種子斯洛伐克女將西布可娃(Dominika Cibulkova)，21日輪2比6、7比6(3)、3比6不敵世界排名第34名、俄羅斯28歲馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)，澳網女單提前第3輪止步。

馬卡洛娃表示，去年里約奧運女雙摘金，帶給她無比動力，她與同胞凡絲妮娜(Elena Vesnina)爆冷擊敗最被看好的瑞士球后辛吉絲（Martina Hingis）／巴辛斯基（Timea Bacsinszky）一舉奪金。

俄羅斯28歲馬卡洛娃澳網女單挺進16強。(美聯社)

「站上奧運殿堂是我努力的動力」，左手持拍的馬卡洛娃說，「當我們真的達成，並且一舉奪金，我覺得自己是世界上最幸福的人，我也為自己感到驕傲。」

挺進16強的馬卡洛娃，再兩勝就有機會追平兩年前生涯澳網最佳4強成績，接下來將與英國女將康塔碰頭爭8強門票。

西布可娃首盤1比1後連續3個發球局都沒把握住喪失先機，次盤拚到搶七扳平，決勝盤第8局又未能保發，勝利拱手讓人，坦言對自己第3盤的表現失望，「這場落敗將會盤旋在我腦中好幾天，我不是沒有機會掌握比賽。」

(中時電子報)