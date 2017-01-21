北京街訪 陸人懷疑川普治國能力

我要評比

北京一般人民今天對美國新任總統川普掌管美國經濟以及妥善處理對中國大陸關係的能力，表示懷疑，特別擔心的是雙邊貿易和台灣問題。

川普昨天的就職演說雖然對中國大陸隻字未提，但在先前競選期間倒是經常提及大陸；並在勝選後一反外交慣例，接聽中華民國總統蔡英文的恭賀電話。

美聯社在北京進行街頭訪問，1名任職物流公司的王姓男子表示，他抱著最好的希望，但也對川普揚言擾亂雙方的商務往來表示擔心，包括對大陸出口至美國的商品課徵45%關稅在內。

他說：「我會先看看川普未來實際的作法，不過我確實希望，在川普當上總統後，中、美關係能朝好的方向發展。」

1名魏姓退休女教師表示，現在還看不出來，川普有擔當總統大任的能力。

她說：「他能不能妥善治理美國，真的還看不出來。商人能把國家治理得很好，但也可能搞得很壞。」

人在北京的美國甜甜圈和雪糕連鎖企業Dunkin'Brands執行長戴維斯（Nigel Davis）則說，他會對川普強調全球自由貿易的重要性。

川普反對12國參與的跨太平洋夥伴協定（TPP），同時表示，可能會重新談判1994年北美自由貿易協定（NAFTA）。

戴維斯告訴美聯社：「我會向川普舉出具體的實例，並對他說明，如何克服障礙。」1060121

(中央社)