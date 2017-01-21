何時開始種香蕉 學測社會科有爭議
大考中心今天公布學測3科參考解答，社會科第72題「種香蕉」題，和補教解題團隊給的答案有出入，可能會申請疑義。
學測社會科第72題，要求考生根據某國農業土地利用圖表，判斷「中海拔地區大規模專業化栽培香蕉、甘蔗、可可、鳳梨等作物的情況，最可能始於何時？」補教團隊認為是（A）「15-16世紀物種大交換時期」，大考中心的答案卻是（C）「19-20世紀帝國主義發展時」。
補教歷史老師鄒臥龍表示，中低海拔地區有上述4種作物，推測是巴西或海地，關鍵在於題目中要求選出「始於何時」，語氣感覺是設了陷阱，因此應該要找到「最早」有可能的時期。
鄒臥龍指出，15、16世紀時因為地理大發現，各大洲的物種出現「大交換」，例如原生於亞洲的甘蔗，就被帶到南美洲種植，因此如果要按照題目找出「始於何時」，（A）的答案應較正確。
鄒臥龍說，大考中心公佈解答是（C），可能取決於同時判斷4種作物的大規模專業化栽培，但19、20世紀有些太晚，應該是18世紀就有此狀態。
鄒臥龍表示，補教解題時就對此題有些討論，目前正在收集相關資料，視狀況可能會向大考中心提出疑義。
社會科另外一題答案有差異的是第38題，要求判斷最早是哪一個時期，出現許多手冊教導年輕人舉止要合宜、吃飯有禮貌，學習文學、音樂、藝術等。大考中心公布的答案是（C）「文藝復興時期」，補教原先公布的是（D）「啟蒙運動時期」。
鄒臥龍說，這一題應該是補教有所疏忽，當初考慮到「手冊」最早出現的時代，才會選（D），但如果把解題重點放在學習文學、音樂等，就會選（C）。1060121
(中央社)
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