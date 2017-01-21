連4打席全壘打 龜山少棒單局5轟
在台北市青年公園舉行的富邦盃少棒邀請賽今天出現瘋狂打擊紀錄，桃園龜山國小少棒連4打席全壘打、單局5轟，以16比2擊敗台北市福林國小少棒隊。
龜山少棒是本屆賽事的奪冠熱門，預賽3場已經敲11轟，複賽對上福林少棒依然火力旺盛，單場8支全壘打，1到9棒都有全壘打的實力。
教練干易哲表示，之前重光盃不如預期，球員們自知實力不足、反思檢討，提升訓練專注度與態度，才有現在的成績。龜山在關鍵第2局狂轟5分、連4打席全壘打，干易哲笑著說，執教生涯還不曾有過這樣紀錄。
單局5轟的瘋狂打擊出現在第2局，1棒開始田明倫、陳震承、李勛傑連3打席全壘打，福林緊急換投，第4棒胡孟智又開轟，連4打席轟出全壘打，5棒黃博言滾地球出局，下一棒廖永銓也開轟，單局攻下5分。
龜山2棒陳震承同時兼具投捕與外野守備，連2場雙響砲，已敲6支全壘打，有望獲得全壘打個人獎。1060121
(中央社)
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