川普新政走向 一分鐘看懂

我要評比

美國總統川普今天就任，新政走向備受關注，其中外交、貿易、就業、執法及能源等各項政策更是其中焦點。

●外交

白宮將專注於美國利益及國家安全。

川普（Donald Trump）政府說：「我們的最高要務是擊潰伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）組織以及其他激進伊斯蘭恐怖團體。」

為了達成目標，白宮將奉行前總統歐巴馬政府的聯合與結盟軍事行動戰略，包括切斷恐怖組織資金來源、擴大情報共享以及發動網路戰，以阻絕和癱瘓恐怖組織的宣傳和人員招募。

川普政府將終止國防緊縮政策，向國會提出重建軍力的新預算。新政府要增加美國海軍艦船數量和擴大空軍陣容，至於是否要招募新兵、增添設備或增加預算，細節未多作透露。

白宮表示：「我們將發展最先進飛彈防禦系統，以防禦來自例如伊朗和北韓等國家的飛彈攻擊。」

與此同時，新政府也將著重「外交手腕」。

●貿易

在貿易協定方面，川普政府將奉行確保美國勞工和企業優先的政策。川普將撤回「跨太平洋夥伴協定」（TPP），並重新談判「北美自由貿易協定」（NAFTA）。

●就業

在就業方面，川普政府承諾「在未來10年，創造2500萬個新的工作機會，以及重回幅度每年4%的經濟成長率」。

為此，新政府將降低美國民眾稅賦、減少美國企業稅率、刪除會成為「就業殺手」的聯邦法規，以及展開「讓美國再度偉大」的貿易協定談判。

新政府表示，將對現役軍人及家屬提供最佳醫療照顧和支援，並藉由退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）的轉型，讓退伍軍人獲得所需。

●執法

對於執法目標，新政府承諾要透過更大力度的執法來降低犯罪，包括「更多的社區參與和更有效的維持治安」。

這些計畫包括在邊界打造圍牆，以阻止非法移民入境；遏止幫派和暴力行為；阻絕毒品流入美國境內；讓美國城市停止成為非法移民的避難所，以及終止與非法移民有關的非法活動。

●能源

在能源計畫方面，白宮將致力撤消一些政策，例如氣候行動計畫（Climate Action Plan）、水管法規等。

白宮指出：「對美國勞工來說，拿掉這些限制大有助益，未來7年可增加逾300億美元的薪資。」

川普政府也將支持開採價值50兆美元的未開發頁岩油和天然氣，特別是在聯邦政府土地上，並使用相關收入來支持公共基礎設施建設。

對於能源計畫，川普政府將致力潔淨的煤技術以及恢復美國煤炭產業。

白宮並表態要擺脫對「石油輸出國家組織」（OPEC）集團，以及「任何敵視我們利益的國家」的依賴。（譯者：中央社周慧盈）1060121

(中央社)