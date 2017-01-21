川普新政走向 一分鐘看懂
美國總統川普今天就任，新政走向備受關注，其中外交、貿易、就業、執法及能源等各項政策更是其中焦點。
●外交
白宮將專注於美國利益及國家安全。
川普（Donald Trump）政府說：「我們的最高要務是擊潰伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）組織以及其他激進伊斯蘭恐怖團體。」
為了達成目標，白宮將奉行前總統歐巴馬政府的聯合與結盟軍事行動戰略，包括切斷恐怖組織資金來源、擴大情報共享以及發動網路戰，以阻絕和癱瘓恐怖組織的宣傳和人員招募。
川普政府將終止國防緊縮政策，向國會提出重建軍力的新預算。新政府要增加美國海軍艦船數量和擴大空軍陣容，至於是否要招募新兵、增添設備或增加預算，細節未多作透露。
白宮表示：「我們將發展最先進飛彈防禦系統，以防禦來自例如伊朗和北韓等國家的飛彈攻擊。」
與此同時，新政府也將著重「外交手腕」。
●貿易
在貿易協定方面，川普政府將奉行確保美國勞工和企業優先的政策。川普將撤回「跨太平洋夥伴協定」（TPP），並重新談判「北美自由貿易協定」（NAFTA）。
●就業
在就業方面，川普政府承諾「在未來10年，創造2500萬個新的工作機會，以及重回幅度每年4%的經濟成長率」。
為此，新政府將降低美國民眾稅賦、減少美國企業稅率、刪除會成為「就業殺手」的聯邦法規，以及展開「讓美國再度偉大」的貿易協定談判。
新政府表示，將對現役軍人及家屬提供最佳醫療照顧和支援，並藉由退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）的轉型，讓退伍軍人獲得所需。
●執法
對於執法目標，新政府承諾要透過更大力度的執法來降低犯罪，包括「更多的社區參與和更有效的維持治安」。
這些計畫包括在邊界打造圍牆，以阻止非法移民入境；遏止幫派和暴力行為；阻絕毒品流入美國境內；讓美國城市停止成為非法移民的避難所，以及終止與非法移民有關的非法活動。
●能源
在能源計畫方面，白宮將致力撤消一些政策，例如氣候行動計畫（Climate Action Plan）、水管法規等。
白宮指出：「對美國勞工來說，拿掉這些限制大有助益，未來7年可增加逾300億美元的薪資。」
川普政府也將支持開採價值50兆美元的未開發頁岩油和天然氣，特別是在聯邦政府土地上，並使用相關收入來支持公共基礎設施建設。
對於能源計畫，川普政府將致力潔淨的煤技術以及恢復美國煤炭產業。
白宮並表態要擺脫對「石油輸出國家組織」（OPEC）集團，以及「任何敵視我們利益的國家」的依賴。（譯者：中央社周慧盈）1060121
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範