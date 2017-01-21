年金改革爭議不斷 李富城：台灣經濟從李登輝時代就沒好過
蔡政府上台後，年金改革被其視為首要的施政項目，日前副總統陳建仁率先公布改革內容，縱然有許多軍公教不滿，但新政府所推出的年金改革方案已形同箭在弦上。對此，資深氣象專家李富城今（21）日於臉書表示，從李登輝時代開始，經濟就沒好過，感嘆現在新政府還在搞鬥爭弄權，讓國家毫無希望可言。
李富城今於臉書發文，開頭及提到，從李登輝執政開始，「我們國家的經濟就沒好過。」到目前為止，他認為台灣仍在吃老本。李富城並提及自己民國45年，入軍校就讀的月薪是35元，一直到民國78年，其本俸為4萬元。而當時國家的GDP指數，年年以2位數成長，軍公教警年年調薪，是賴於沒有鬥爭、分裂的社會；勞工的薪資也逐年調整，「眾勞工的薪資原本就高於軍公教警甚多。」
自從李登輝就任總統後，李富城表示，台灣就展開分裂鬥爭，「GDP年年下降，再也沒有回升。」其認為整個社會氛圍走向動盪不安，使得軍公教警薪俸停滯，勞工更慘，不升反降。
最後，李富城指出，現在新政府鬥上軍公教警，社會基礎產生動盪，「軍公教警無心國事，形成文貪官，武怕死。」即使如此，新政府仍不設法改善經濟，依然進行鬥爭弄權，「你想這個國家還有什麽希望及前途可言。」
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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