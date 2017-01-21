年金陳抗來勢洶洶 北市警比照國慶2000人維安

警方公布明天總統府周遭的交通管制情形。（北市警局提供）

年金改革陳情明天上場，號稱將有10萬人上陣，北市警方不敢大意，比照國慶典禮規格，14個分局警力全部停休，至少動員2000人次，各分局都分配責任區，進行周遭管制、維安，凱道周遭昨已釘上層層拒馬、鐵絲蛇籠，各分局都有分配的維安責任區，基層間更流傳：「哪裡被攻破，哪個分局長就要下台！」呈現一股「肅殺」之氣。

年金陳抗集會來勢洶洶，北市警方自18日起就密集開會，14個分局全部停休，除了大同分局負責運輸、支援外，分配各自的警戒區，總統府後方、行政院、官邸，都有大批警力布防，維安規格與國慶典禮相同，除了2000名北市警，保一總隊數百名員警也隨時待命，情勢有變立刻馳援。

警方表示，22日總統府周遭的交通管制，從凌晨0時開始到晚上10時，道路包括：衡陽路及常德街以北、羅斯福路以西、愛國西路、博愛路、南海路以北，中華路以東等區域，視情況全都有人車管制，必要時範圍還會再擴大，呼籲民眾配合交管，維護交通順暢。

(中時)