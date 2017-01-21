女子廁所產子丟屋外 母出門撿回外孫

台南市1名剛出生的男嬰今天清晨被人發現遭棄，幸好送醫撿回一命。警方查出男嬰生母是住在附近的25歲女子，不知情的男嬰外婆還曾跟著圍觀、熱心協助送醫，後來才了解實情。

警方在今天早上8時許接獲劉姓民眾通報，指稱在古堡街的一處巷弄內有男性棄嬰。員警趕到現場後，男嬰已被附近民眾抱起，並以衣物包覆保溫，經救護車送往醫院後，雖有失溫現象，但生命徵象回穩。

警方追查後發現，當時協助拿浴巾、衣服包覆男嬰、還協助抱男嬰上救護車，一路跟到醫院的一名熱心婦人，就是男嬰的外婆。

這名婦人向警方表示，今天出門上班時聽聞鄰居有人發現棄嬰，上前查看後不忍嬰兒受凍，趕緊回家拿衣物幫嬰兒保暖。從醫院返家後想起女兒最近身材發福，且行為有點怪怪的，再向女兒詢問後，才驚覺那名嬰兒竟是自己的外孫，再趕到派出所向警方說明。

婦人向警方表示，女兒原本第一時間還是否認未婚生子，直到她發現床單上有血跡，女兒才說，今天清晨肚子痛上廁所時產下一名男嬰，因為男嬰沒有哭鬧，以為是死胎，就把男嬰放到鄰居家旁邊的巷弄內，自己再回到房間內睡覺。

警方對婦人的說詞仍有懷疑之處，但男嬰生母的行為涉嫌遺棄罪，將在偵訊後送辦，台南市政府社會局也不排除開罰。

男嬰的外婆向警方表示，雖然女兒是未婚生子，但相當開心有這名外孫，全家人一定會好好照顧。1060121

(中央社)