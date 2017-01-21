女子廁所產子丟屋外 母出門撿回外孫
台南市1名剛出生的男嬰今天清晨被人發現遭棄，幸好送醫撿回一命。警方查出男嬰生母是住在附近的25歲女子，不知情的男嬰外婆還曾跟著圍觀、熱心協助送醫，後來才了解實情。
警方在今天早上8時許接獲劉姓民眾通報，指稱在古堡街的一處巷弄內有男性棄嬰。員警趕到現場後，男嬰已被附近民眾抱起，並以衣物包覆保溫，經救護車送往醫院後，雖有失溫現象，但生命徵象回穩。
警方追查後發現，當時協助拿浴巾、衣服包覆男嬰、還協助抱男嬰上救護車，一路跟到醫院的一名熱心婦人，就是男嬰的外婆。
這名婦人向警方表示，今天出門上班時聽聞鄰居有人發現棄嬰，上前查看後不忍嬰兒受凍，趕緊回家拿衣物幫嬰兒保暖。從醫院返家後想起女兒最近身材發福，且行為有點怪怪的，再向女兒詢問後，才驚覺那名嬰兒竟是自己的外孫，再趕到派出所向警方說明。
婦人向警方表示，女兒原本第一時間還是否認未婚生子，直到她發現床單上有血跡，女兒才說，今天清晨肚子痛上廁所時產下一名男嬰，因為男嬰沒有哭鬧，以為是死胎，就把男嬰放到鄰居家旁邊的巷弄內，自己再回到房間內睡覺。
警方對婦人的說詞仍有懷疑之處，但男嬰生母的行為涉嫌遺棄罪，將在偵訊後送辦，台南市政府社會局也不排除開罰。
男嬰的外婆向警方表示，雖然女兒是未婚生子，但相當開心有這名外孫，全家人一定會好好照顧。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。