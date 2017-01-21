專家分析：進台大要67級分 「中」字輩大學60級分以上

大學學測21日舉行第2天考試，下午考完後，雀躍的考生們放聲大喊慶祝。（姚志平攝）

今年學測考完了，考生要據此成績參加之後的大學「繁星推薦」、「個人申請」招生。專家表示，今年各校系個人申請錄取分數，預估比去年高0到1級分，進台大要67級分，一般醫學系、牙醫系至少72級分，「中」字輩大學要60級分以上。

補教老師劉駿豪表示，今年學測各科難易度跟去年比雖然有一些波動，但從底標、前標、均標、後標及底標等5標來分析，國文、英文、數學及自然等4科可能跟去年一模一樣，僅社會科各標會較去年提高1級分。

「預估今年大學各校系錄取分數至多會較去年提高1級分，甚至持平。」劉駿豪表示，因為各科5標變動不大，今年各大學校系錄取級分會跟去年相近，頂多再往上提高1級分。

依此原則，劉駿豪推估，今年進台大門檻是67級分，一般醫學系是72級分，清大、交大約64級分，政大約62級分，中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學約60級分；私校部分，輔大門檻約50級分，淡江大學各系差別很大，約落在45到50級分之間。

(中時)