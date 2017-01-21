和袁惟仁離婚 陸元琪感應亡父安慰「不是妳的錯」
「小胖老師」袁惟仁和陸元琪結婚14年，去年聖誕節前正式簽字離婚，而陸元琪一肩扛起兩人所生兒子「寶寶」、女兒「妹頭」的照顧責任，昨(20日)陸元琪在臉書透露恢復單身後，第一次去見過世的父親，吐露近況後，「彷彿聽到老爸跟我說...孩子，不是妳的錯」。
陸元琪昨透露後天是父親忌日，但當天她要參加告別式，便提早去看爸爸，她和兒女在父親的塔前席地而坐，緩緩說出近況，期間忍不住流淚，寶寶跟妹頭也開口跟外公「聊天」，三人又哭又笑，難得有機會聊心事，讓陸元琪感覺被療癒。
陸元琪說：「最近的委屈、不安、被誤解、被栽贓、變炮灰.....就在這短短的陪伴下，我的心，安靜了下來」，她甚至感覺到父親的懷抱並對她說「不是妳的錯」，粉絲也為她打氣說：「加油，妳值得擁有更美好的未來」、「我也想念我老爸，一起向前走吧！！支持妳！」
(中時電子報)
關鍵字：陸元琪
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。