和袁惟仁離婚 陸元琪感應亡父安慰「不是妳的錯」

陸元琪去年底和袁惟仁離婚。（圖／中時資料照片；取自陸元琪 息影後的家庭生活臉書）

陸元琪透露去看亡父，感覺到被安慰。（圖／取自陸元琪 息影後的家庭生活臉書）

「小胖老師」袁惟仁和陸元琪結婚14年，去年聖誕節前正式簽字離婚，而陸元琪一肩扛起兩人所生兒子「寶寶」、女兒「妹頭」的照顧責任，昨(20日)陸元琪在臉書透露恢復單身後，第一次去見過世的父親，吐露近況後，「彷彿聽到老爸跟我說...孩子，不是妳的錯」。

陸元琪昨透露後天是父親忌日，但當天她要參加告別式，便提早去看爸爸，她和兒女在父親的塔前席地而坐，緩緩說出近況，期間忍不住流淚，寶寶跟妹頭也開口跟外公「聊天」，三人又哭又笑，難得有機會聊心事，讓陸元琪感覺被療癒。

陸元琪說：「最近的委屈、不安、被誤解、被栽贓、變炮灰.....就在這短短的陪伴下，我的心，安靜了下來」，她甚至感覺到父親的懷抱並對她說「不是妳的錯」，粉絲也為她打氣說：「加油，妳值得擁有更美好的未來」、「我也想念我老爸，一起向前走吧！！支持妳！」

(中時電子報)