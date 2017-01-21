立榮接手馬金航線 訂春節過後復飛
復興航空停飛解散，馬公與金門航線也告斷線，據了解，立榮航空可望在春節過後的2月16日開始接手飛航馬公金門航線。
興航日前宣布解散，國內、國際航線航權重分配，航權分配依然採「瘦肉綁肥肉」方式增加誘因，如原本興航獨營的台北花蓮、台中花蓮航線分別由立榮和華信航空股份有限公司續飛；金門馬公航線則由立榮續飛，立榮兩岸航線則獲配桃園浦東，華信獲配松山虹橋。
復興航空原本週二、四、六各飛行一航班的馬公金門航線，是國內唯一飛行的馬公金門航線，自去年復興航空11月22日宣佈停飛後，至今將屆滿兩個月。
馬公與金門航線以往是台灣本島民眾經商或探親往返大陸的捷運航線之一。
澎湖縣長陳光復去年在記者會中透露，立榮航空向民航局申請航權中，初步獲得核准，可望在春節過後正式恢復航線。
另外，華信航空接手部分復興航班後，4月的觀光旺季開始，也將擴充波音737-800機隊，讓馬公航線更加順暢。1060121
(中央社)
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