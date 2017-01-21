YAMAHA CUP冠軍出爐 文化國小奪首冠

台南市文化國小獲得今年YAMAHA CUP總冠軍，同時隊長李駿祺總決賽攻進3球，獲得金靴獎殊榮。（YAMAHA CUP提供）

舉辦第8年的YAMAHA CUP，今在台中朝馬球場進行總決賽，本屆共有破天荒的313隊參賽，只有6個分區晉級的12隊才能取得總決賽門票，最終去年底在學童盃俱樂部組奪冠的台南文化國小，延續絕佳狀況，一路過關斬將，並在決賽以1比0險勝新市海洋，拿下隊史首座YAMAHA CUP冠軍。

台南文化國小是以俱樂部形式組軍，去年打下學童盃俱樂部組冠軍，就是集文化國小、文賢國小與龍崗國小成隊，再戰YAMAHA CUP用原班人馬出征，冠軍賽與新市海洋激烈纏鬥，憑藉王浩霖攻進致勝球才驚險奪冠，教練黃瑞瑩說：「球隊踢進4強已經很滿意了，冠軍戰的狀況比平常穩定很多。」

去年奪冠的台中協和國小，本屆尋求衛冕，首戰面對去年拿下學童盃U12冠軍的新市海洋，兩隊戰至PK才分出勝負，協和以2比3落敗，沒想到這一敗竟讓協和甚至無緣最後4強，也失去衛冕機會，教練呂忠全說：「今年的隊伍實力都很接近，球員有認真踢就好，而且這次隊上很多小球員都生病，球員人數不足，很多小球員都抱病上場。」

今年的YAMAHA CUP金靴獎由台南市文化國小隊長李駿祺與台南市東區勝利國小黃偉傑各踢進3球並列，足球小子獎則是由花蓮化仁國小獲得。

(中時電子報)

冠亞爭奪賽中，台南市文化國小隊長王浩霖（11號）在場上踢進奪冠關鍵球，幫助球隊獲得冠軍。（YAMAHA CUP提供）