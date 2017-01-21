田馥甄小性感 Selina自嘲胸前大平台

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第12屆KKBOX風雲榜今晚登場，歌手田馥甄小露性感開場，主持人Selina（任家萱）以「月亮男子漢頭」帥氣現身，穿深V的Selina自嘲胸前是「大平台」。

第12屆KKBOX風雲榜晚間在台北小巨蛋舉行，主題是「Live is Life」，由藝人黃子佼與Selina攜手主持，共有20組表演藝人。

開場時田馥甄（Hebe）在白紗幕中唱「獨善其身」，氣氛充滿空靈感，身穿灰白色長禮服，胸前有個斜水滴狀開口小露性感；並搭配24人弦樂團演唱「小幸運」，田馥甄甜喊「嗨，小幸運們」，引起全場尖叫。

黃子佼穿裙裝、Selina則是深V連身黑色褲裝，男女主持人反串登場，田馥甄笑說「現在不只支持多元成家，連主持人也很多元」，誇Selina「那麼帥，還梳油頭」，Selina笑喊是「月亮男子漢頭」，秀出「月亮臉」。

田馥甄不忘虧黃子佼腿毛，問怎麼會有裙子？黃子佼笑認是女友孟耿如借他的，還拉起裙襬開心轉圈，大曬恩愛。

Selina看到田馥甄小露性感，問「妳還在發育是不是？」田馥甄笑回最近唱片公司辦尾牙，伙食比較好，Selina直呼「二度發育啦」，加碼自嘲她的胸前是2016年最火紅3字「大平台」，田馥甄還作勢拍Selina胸部，笑喊「真的滿滿的大平台」，笑翻全場。1060121

(中央社)