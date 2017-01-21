田馥甄小性感 Selina自嘲胸前大平台
第12屆KKBOX風雲榜今晚登場，歌手田馥甄小露性感開場，主持人Selina（任家萱）以「月亮男子漢頭」帥氣現身，穿深V的Selina自嘲胸前是「大平台」。
第12屆KKBOX風雲榜晚間在台北小巨蛋舉行，主題是「Live is Life」，由藝人黃子佼與Selina攜手主持，共有20組表演藝人。
開場時田馥甄（Hebe）在白紗幕中唱「獨善其身」，氣氛充滿空靈感，身穿灰白色長禮服，胸前有個斜水滴狀開口小露性感；並搭配24人弦樂團演唱「小幸運」，田馥甄甜喊「嗨，小幸運們」，引起全場尖叫。
黃子佼穿裙裝、Selina則是深V連身黑色褲裝，男女主持人反串登場，田馥甄笑說「現在不只支持多元成家，連主持人也很多元」，誇Selina「那麼帥，還梳油頭」，Selina笑喊是「月亮男子漢頭」，秀出「月亮臉」。
田馥甄不忘虧黃子佼腿毛，問怎麼會有裙子？黃子佼笑認是女友孟耿如借他的，還拉起裙襬開心轉圈，大曬恩愛。
Selina看到田馥甄小露性感，問「妳還在發育是不是？」田馥甄笑回最近唱片公司辦尾牙，伙食比較好，Selina直呼「二度發育啦」，加碼自嘲她的胸前是2016年最火紅3字「大平台」，田馥甄還作勢拍Selina胸部，笑喊「真的滿滿的大平台」，笑翻全場。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。