台南文創園區、大成集團 攜手推安心年貨市集

安心歡聚好時光市集本周末在台南文創園區登場。(曹婷婷攝)

雞年到，應景雞年，台南文創園區邀請雞肉市占率居全台之冠的大成集團，今天在園區舉辦為期2天周末市集，讓民眾吃好食、過好年，趕在農曆年前，讓民眾採買每位安心的圍爐好食材及伴手禮。

「安心歡聚好食光 大成、小農年貨市集」，今天上午舉行開幕活動，現場邀請阿霞飯店吳健豪主廚以大成集團各項生鮮食材，示範製作澎湃年菜，並特邀正在園區同步開展的書法大師陳世憲親筆揮毫「金雞報喜」，希望帶給民眾濃厚的過年熱鬧氛圍。

經營一甲子的大成集團雞肉，市占率居台之冠，近年，更跨足畜產、漁產等精品食材。大成集團表示，大成食材從種源、產地到餐桌全程溯源，又有國家級品檢中心嚴格把關，透過這2天活動，展售生鮮雞肉、豬肉、生態蝦，更精心準備美味熟食，現點現做。

園區經營者南台科大校長戴謙表示，食安風波不斷，民眾越來越講究食品安全，市府也把食安列為施政重點之一，為此，園區特別在春節前夕，與在地企業大成集團及台南青農合作，舉辦安心年貨市集，嚴選年貨，讓民眾買得安心、吃得健康。

(中時)