從受助到幫助 「海哥」人生半輩子都給家扶

家扶扶幼委員會主委張建隆頒發聘書給新任志工隊隊長。(蔡依珍攝)

家扶主任張伏杉頒發獎項感謝服務志工范仁海(左)、韋能水(右)。(蔡依珍攝)

桃園家扶中心50歲囉！今表揚15名服務績優志工和9名資深志工，其中家扶之友會的韋能水，幼時家貧成為家扶兒，長大後有了一技之長和穩定工作，滿懷感激地投入家扶工作，一晃眼已滿30年，感性道：「如果沒有家扶，就沒有現在的我！」

桃園家扶中心舉行「106年志工授證表揚暨餐會」，為家扶五十周年慶揭開序幕。50歲的韋能水小學五年級時，父親突然辭世，媽媽母代父職，一間扛起撫養家中7名子女的重擔，身為長子的他看到母親勞心勞累心裡滿是不捨，也感謝家扶中心在關鍵時刻伸出援手，幫助他們一家8口度過一個個難關。

韋能水長大後飲水思源，1985年加入家扶之友會，從受助到主動幫助，感性表示，每次進入家庭服務裝潢打掃或支援活動，都會想起童年時無助的自己，每次結束後，彷彿看到自己兒時的家再一次被愛重建，非常有成就感，擔任家扶超級志工30年，人生半輩子全都奉獻給家扶，以自身經驗呼籲曾受助的家扶人「回家」：「施比受更快樂！」

49歲范仁海則是透過朋友介紹而加入家扶大家族，本身是專業水電工的他，被大家暱稱「海哥」，服務至今已有25年，雖然農曆年前是水電工的旺季，但只要家扶一通電話，他就會立刻放下手邊工作、協助家扶扶助對象整修，讓受扶助家庭過好年。

桃園家扶中心主任張伏杉說，桃園家扶能持續服務五十年，堅強的志工群就是家扶永遠的後盾，除了永續傳承，也需要活力新血一起投身服務行列，歡迎社會大眾踴躍報名。

(中時)