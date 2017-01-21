柯震東愛演高富帥角色 被老闆柴智屏虧
群星瑞智每年歲末年終舉辦春聯大會，由老闆柴智屏領軍，率領自家藝人賴雅妍、柯震東、九把刀、陳珮騏、張立昂、高雋雅、森竣、蔡昌憲、蔡凡熙、王暢唱、李欣燃、林妍柔齊聚一堂，與粉絲們同歡寫春聯。
柯震東被問到金馬獎過後是否有接到很多邀約，柴智屏表示柯大多受邀演高富帥角色，而且又都是戀愛劇情，希望他可以挑戰更多有生活歷練的角色，但他笑說：「還是可以接一點啦！」柴智屏吐槽：「但你戀愛也談不好，別把別人片子搞砸了！」柯震東趕緊解釋：「應該是說我在電影裡的戀愛談不好！」
記者提及好友房祖名最近和歐陽娜娜的緋聞，柯震東說第一時間就立刻傳簡訊詢問詳情，立刻得到否認的答案，這件事應該是一場烏龍，他也和娜娜一家人吃過飯，但大家都只是朋友關係。
九把刀則在春聯上寫下「輔15」，期望新完成的電影《報告老師，怪怪怪怪物》可以順利通過電檢，以輔導級15歲為目標通關，談到和女友周亭羽的感情狀態：「現在很好，現在超棒！」被問人生計畫，他刻意迴避說「想去山上露營」，又被追問會不會帶女友一起浪漫露營，他只好笑回：「能帶的都會帶去啦！」
柴智屏的愛女高雋雅去年以模仿動畫角色創下高度點閱率，在春聯上寫下「氣」，期許自己可以一鼓作氣，一氣呵成，今年也客串賀歲片「大釣哥」與男主角藍正龍有一段逗趣對手戲，電影將在春節上映。另外以《樓下的房客》的精彩演出讓大家印象深刻的森竣，也寫下「旺」，希望能夠可以旺一整年，新片《山的那一邊》預計今年上映。
(中時)
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