田馥甄辣露黑Bra開場 Selina深V自嘲「大平台」

田馥甄今晚穿灰白色禮服，小露酥胸。（圖／取自田馥甄Hebe吧官方微博）

Selina自嘲胸前是「大平台」。（圖／取自KKBOX官方臉書）

田馥甄獻唱《獨善其身》、《日常》、《小幸運》。（圖／取自KKBOX官方臉書）

一年一度的KKBOX風雲榜演唱會今(21日)晚間在台北小巨蛋舉行，開場請來田馥甄獻唱《獨善其身》、《日常》、絃樂版《小幸運》三首夯曲，而被視為新一代文青女神的她今晚難得大解放，以水滴狀開口秀出黑色內衣，小露酥胸，辣翻全場。

第12屆KKBOX風雲榜今晚開唱，由田馥甄打頭陣，請來五月天、鄧紫棋、韋禮安、周興哲等人輪番開唱，而主持人則邀黃子佼、Selina搭檔，稍早田馥甄演唱過後，Selina一上台便虧好姊妹「二度發育」，並指著自己今晚黑色深V禮服說：「這是現在最紅的三個字：大平台！」秒語如珠，讓全場笑翻。

(中時電子報)