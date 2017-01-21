法廣：法經長提醒 須分辨川普談話真假
法國國際廣播電台網站報導，在瑞士達佛斯（Davos）出席世界經濟論壇的法國經濟部長沙班（Michel Sapin）今天指出，外界必須分辨美國新任總統川普的談話何者為真，何者為假。
沙班表示：「我明確地說，我不是那些把川普與法國或其他地方極右派政黨混為一談的人。川普是共和黨員，有人說他出身於體制，雖然他試圖透過各種方式讓自己看來不同。他是民主的產物，這和歐洲等地的一些政黨和運動並不相同。」
沙班並說：「關於川普，問題是他說過的話當中，哪些是真的？哪些是假的？哪些是虛張聲勢？哪些又是他今後希望讓國會通過的決定？問題在這裡。」
「我也看到，大家都有此疑問．．．現在他成了美國總統，關鍵是他必須儘快做出進一步說明，這樣我們才能夠有所反應。如果我們針對他的荒唐話做出反應，那我們自己也會顯得很荒唐，而我們不必進行荒唐競賽。」1060121
(中央社)
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