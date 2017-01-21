川普正式入主白宮 就職演說像在打選戰

川普正式成為美國總統，就職演說宛如選戰稿翻版。這位口口聲聲喊美國優先，自我風格強烈的白宮新主人，能否真的帶來工作、讓美國再次偉大成真，有待時間驗證。

川普昨天宣誓就職，正式成為美國第45位總統。若有任何人期待從候選人川普到總統川普會有改變，到目前為止大概想太多了。他昨天發表的就職演說和選戰講稿如出一轍，讓不同族群的美國人心情大不同，有人高興，有人灰心。

川普提及團結，一開始向卸任總統歐巴馬夫婦致意，但隨即猛批現狀和歐巴馬執政歲月。

過去的美國總統在就職演說中許諾人民一個新疆界和偉大社會。但川普提的是「美國大殺戮」景象，接著承諾將以民族主義「美國優先」的治理做法來收尾。

這恐怕是為支持者發表的演說，而非那些票投他人的美國人民。

當川普在國家廣場（National Mall）告訴群眾，「每個人都在聽你們說」及「全球前所未見的歷史運動」時，他似乎重提了他的選民。

美國共和黨前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）表示：「這正是川普需要發表的演說，以成為他想成為的總統。」

金瑞契說：「川普嫻熟、精確重申將他拱入白宮的議題。他企圖從自身觀點傳達對未來4年的看法，在人民面對當權派同時，這基本上會被再三提起，也將不斷努力改革體制。」

川普在16分鐘就職演說中，提到家庭陷入貧窮、關閉的工廠如墓碑般散布、犯罪猖獗、毒品及幫派。這番話呼應了他在共和黨全國代表大會發表的晦暗訊息，同樣地，也缺乏如何解決這些問題的細節。

這位美國新總統說：「美國將再次成為贏家，空前贏家。我們將要回工作、要回邊境、要回財富和重燃夢想。」

這席懷舊言論部分美國人買單，但非所有人。

曾替美國前總統小布希撰寫講稿、經常批評川普的葛森（Michael Gerson）表示：「如果你是非裔美國人，50年前似乎不是那麼美好。你要的願景是未來美國。」

葛森說，川普以追求改變之名，「放大憎恨」，「總是我們vs他們」。

川普在演說中也提及美國當前所面臨的安全挑戰，他空有承諾說，將把激進伊斯蘭恐怖主義禍害「自地表完全根除」。但缺乏如何做到的細節。

隨著川普上任，白宮政府現在滿是目標廣泛的政策，但欠缺細節。

金瑞契直說：「如果他能讓大家安全、創造工作，那麼幾乎篤定能連任。如果做不到這些事，他就麻煩大了。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060121

(中央社)